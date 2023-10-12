Savcıyı yakan mesajlar! Herkese hakaretler yağdırıp, "Soruşturma açacakları aşk ve sabırla bekliyorum" demişti... Meslekten atıldı

Emet Cumhuriyet Savcısı H.Ş.'nin, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı ve Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile internet tabanlı mesajlaşma uygulaması üzerinden konuşurken Adalet Bakanlığı'na, HSK üyelerine, HSK Genel Sekreterlik yöneticileri ile çok sayıda kamu görevlisine hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; , H.Ş., mesajlarında "müfettiş falan gelse öyle dayak mayak boş iş. Güzel bir dayak yer canı çok kavga etmek isterse. Bunu da ben demiş olayım. Çok dev aynasında görmemek lazım müfettişi HSK'yı aciz basit insan hepsi" dedi. HSK Genel Sekreterlik yöneticilerine de ağır hakaretler içeren mesajlar gönderen H.Ş., "Bana soruşturma açacak babayiğitleri, aşk ve sabırla bekliyorum" diye yazdı.
Kütahya Valisi gibi isimlere de ağır hakaretler içeren mesajlar gönderen H.Ş. "Bana yine bir şey olmayacak. Savcılık çok eğlenceli, çok güzel bir meslekmiş. Bir de seneye ben başsavcı olacağım" dedi.
Söz konusu olayın ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılırken, İHA'da yer alan habere göre H.Ş., soruşturmanın tamamlanmasıyla HSK tarafından meslekten ihraç edildi.