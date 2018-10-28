Şavşat'ta kış güzelliği

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - 'SAKİN Şehir' (Cittaslow) unvanlı, Artvin'in Şavşat ilçesinde yağan karla birlikte yeşil örtü yerini beyaza bıraktı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini alan sarı tonlar yağan karla beyaza büründü. Artvin'in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi de yeşil ve beyaz örtü ile rengarenk oldu. 2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Şavşat ilçesi, yeşilin yanı sıra, turuncu sarı ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplı ormanları, yağan karla oluşan beyaz örtü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şavşat ilçesi renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğadaki görüntüler, ressamların yağlıboya tablolarını andırıyor.

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