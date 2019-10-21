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Şavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırındaki Meydancık İlköğretim Okulu öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturup, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırındaki Meydancık İlköğretim Okulu öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturup, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki Meydancık Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik için okul bahçesinde bir araya geldi. Eşi, Barış Pınarı Harekâtı'nda olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Kübra Bektaş ile okulun diğer öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturup, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. Ellerinde tuttukları kartondan harflerle ‘Barış Pınarına Selam Olsun’ yazan minik öğrenciler, hep bir ağızdan Komanda Marşı da söyledi.

ÖĞRETMENDEN EŞİNE SELAM

Öğretmen Kübra Bektaş, öğrencileri, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı yeni Mehmetçikler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Eşim Barış Pınarı Harekatı'nda ben de ayrı bir sınırdayım. Bu milletin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımız, bu ezanların susmaması, vatanımız, çocuklarımızın geleceği için bizler her türlü zorluğa katlanmaya hazırız. Eşime ve tüm Mehmetçiklerimize Gürcistan sınırından selam olsun. Biz burada okulumuzda huzur içerisinde ders yapabiliyorsak bunu oradaki Mehmetçiklerimize borçluyuz. Öğrencilerimizi vatanına bayrağına dinine bağlı yeni Mehmetçikler olarak yetişiyoruz. Bu millet içinde mehmetçik asla bitmez. Bunu bütün dünya bilsin. Bu anlamlı etkinliği hazırlayan öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

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