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Savunma bakanı hastanelik oldu, iddialar ayyuka çıktı! Ne Biden'ın haberi var ne en yetkili kişinin: 'Gizlilik' hamlesi ilk kez açıklandı

08.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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ABD'nin günlerdir konuştuğu, Savunma Bakanı Austin Lloyd'un hastaneye kaldırılmasının perde arkasından gün yüzüne çıkan 'gizlilik' detayı dikkat çekti. Pentagon'dan olayla ve Austin'in durumuyla ilgili yapılan son açıklamaya göre bu, Austin yakın zamanda bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Ancak bu durumdan ne ABD Başkanı Joe Biden'ın haberi vardı ne de Austin'in yerine vekalet eden bakan yardımcısının. Ortaya çıkan son detaylar şaşkına çevirdi.

Savunma bakanı hastanelik oldu, iddialar ayyuka çıktı! Ne Biden'ın haberi var ne en yetkili kişinin: 'Gizlilik' hamlesi ilk kez açıklandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığının ortaya çıkması sonrası ülke Austin'in sağlık durumununu konuşuyor. Paylaşılan yeni detaylara göre; Savunma Bakan Yardımcısı'nın bakanlık görevini geçici olarak devraldığında Austin'in hastanede olduğundan haberinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Austin'in bundan önce de yakın bir zamanda hastaneye kaldırıldığı, ancak durumu kötüleşince iki kez ve bu sefer ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İşte ABD gündemine damgasını vuran yeni ayrıntılar...

BIDEN UZUN SÜRE BİHABERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.

ÖNCE TABURCU EDİLDİ, AĞRILARI ARTINCA AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.

'GİZLİLİK' ADIMI

Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.

'YETKİLİLER GÜNLER SONRA ÖĞRENDİ' İDDİASI

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

(AA)

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