Savunma Yürüyüşü kapsamında Ankara'ya ulaşan baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Baro başkanlarının 19 Haziran'da bulundukları ilden başlattıkları 'Savunma Yürüyüşü' bugün Ankara'da sona erecek.

Yürüyüş kapsamında Ankara'ya ulaşan bazı baro başkanları ile kent girişinde arbede yaşandığı öğrenildi.

Van Barosu Başkan Yardımcı Hamza Çiftçi ve ÇHD Ankara Şubesi alandan yaptıkları canlı yayınla polis ve baro başkanları arasında geçen tartışmayı aktardı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baran Selanik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda polisin, şehre girişe izin vermediğini belirtti. Polislerle avukatlar arasında arbede çıktığını belirten Selanik, "Bir polis memurunun Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı’ya yumruk atması sonucu arbede çıktı. Polis, Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz’ı gözaltına almak istedi. Vermedik" dedi.



