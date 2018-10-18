"Savunmasız bir gazeteciyi kendi konsolosluğunda öldürmek barbarlık"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yazarlarından Bret Stephens, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, "Savunmasız bir gazeteciyi kendi konsolosluğunda öldürmek sertlik değildir. Bu barbarlıktır. Boş soruşturma sözleri ile arsızlaşmak ve diplomatik misilleme tehditleri savurmak, genç bir yöneticinin reformist isteklerinin kanıtı değildir. Bu, zorbalığın daha karanlık bir şeklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Stephens, NYT'de "Kaşıkçı'nın öldürülmesi bir hata değil. Bu bir suç." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının bazı çevrelerde öfkeden ziyade feryatla karşılandığına dikkati çeken Stephens, "Tartışmalar devam ederken, bu olayda kraliyet tarihinin en reformist hükümeti vardı ve bu aptal, korkunç şeyi o yaptı. Şimdi de ABD, 'serserilik kalıbına' koyarak olanları daha da kötü hale getirme riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaşıkçı terörist, ajan ya da talihsiz bir seyirci değildi." ifadesini kullanan Stephens, Kaşıkçı'nın liberal olduğunu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kadınlara araba sürme hakkı tanımasını da desteklediğini aktardı.