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Sayılar paylaşıldı! Son bir haftada 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

24.12.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son bir haftada 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana ise 119 bin 817 düzensiz göçmen geri gönderildi. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274 bin 311 olarak açıklandı.

Sayılar paylaşıldı! Son bir haftada 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yurt genelinde 16-22 Aralık tarihlerinde 3 bin 928 düzensiz göçmenin yakalandığı, 4 bin 340 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1381'i Afganistan, 101'i Pakistan, 2 bin 446'sı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 928 düzensiz göçmen yakalandı.

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UYRUKLARI BELLİ OLDU

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1618'i Afganistan, 109'u Pakistan ve 2 bin 613'ü diğer uyruklardan toplam 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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Yılbaşından bu yana ise 66 bin 534'ü Afganistan, 12 bin 385'i Pakistan ve 40 bin 898'i diğer uyruklardan 119 bin 817 düzensiz göçmen geri gönderildi.

Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274 bin 311 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 759'u Afganistan, 3 bin 751'i Pakistan ve 10 bin 266'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 776 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 675 olarak kayıtlara geçti. (AA)

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