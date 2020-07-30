Sayıları 300 bini geçti! Kapıkule'de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler arttı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'dan bugüne kadar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Kapıkule'de, Edirne Valiliği tarafından araç dezenfektesi ve sağlık taramasından geçirilen gurbetçiler, ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.