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Sayıları 376 bini geçti! Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan bu milyonerler kim?

19.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kurdaki yükselişle birlikte artan milyoner sayısına dikkat çekerek "Milyonlarca çalışanın yoksullaştığı, açlık sınırı altında yaşamaya mecbur kılındığı bu ortamda, bu milyonerlerin kim olduğunu açıkça merak ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sayıları 376 bini geçti! Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan bu milyonerler kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı basın açıklamasında son dönemlerde kur yükselişinin yarattığı yoksulluğun yanı sıra, sürekli artan milyoner sayısına dikkat çekti.

"BİR MİLYON VE ÜZERİ MEVDUATA SAHİP KİŞİ SAYISI 376 BİN 787 OLDU"

Sözcü'nün haberine göre, "Döviz kuru arttıkça, Türk lirası kar gibi erimeye devam ediyor" diyen Ağbaba, "BDDK'nın son aylık verisine göre banka hesaplarında bir milyon TL ve üzeri mevduata sahip olan kişi sayısı 376 bin 787 kişiye çıktı. Bu milyonerlerin 34 bin 425'i ise döviz milyoneri oldu. Bu sayı Türkiye'de salgının başladığı tarih olan 2020 Mart ayında ise 246 bin 120 kişiydi. Yine 2020 Mart ayında 246 bin 120 milyonerin, 25 bin 876'sı döviz milyoneriydi." açıklamasını yaptı.

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"BU MİLYONERLER KİM?"

2020 Mart ayından 2021 Eylül ayına kadar geçen zamanda toplam milyoner sayısının yüzde 53, döviz milyoneri sayısının ise yüzde 33 oranında arttığını belirten Ağbaba, “Milyonlarca çalışanın yoksullaştığı, açlık sınırı altında yaşamaya mecbur kılındığı bu ortamda, bu milyonerlerin kim olduğunu açıkça merak ediyoruz." dedi.

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