CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye'deki asgari ücreti diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı bir çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba, Twitter hesabından takipçilerine seslenerek, "Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik. Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor." dedi.

Veli Ağbaba'nın paylaşımı şöyle:



Dolar 9,30 Euro 10,80. Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik. Bu başarı hepinizin @Akparti

Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinin birçoğunda asgari ücretten vergi alınmadığını da not edelim.

Asgari ücretli çalışanın tüm çalışan nüfusa oranı açısından 'açık ara' Avrupa lideri olduğumuzu da unutmayalım"

Dolar 9,30

Euro 10,80



Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik.



Bu başarı hepinizin @Akparti ???? pic.twitter.com/C3zcyAIs0q — Veli AĞBABA (@veliagbaba) October 18, 2021



