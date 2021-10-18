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CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

18.10.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde 'en düşük asgari ücret sıralamasında' 2.'liğe yükseldik." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye'deki asgari ücreti diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı bir çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba, Twitter hesabından takipçilerine seslenerek, "Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik. Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor." dedi.

Veli Ağbaba'nın paylaşımı şöyle:

Dolar 9,30 Euro 10,80. Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik. Bu başarı hepinizin @Akparti

1

Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinin birçoğunda asgari ücretten vergi alınmadığını da not edelim.

2

Asgari ücretli çalışanın tüm çalışan nüfusa oranı açısından 'açık ara' Avrupa lideri olduğumuzu da unutmayalım"

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret CHP
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