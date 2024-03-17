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  4. Sayıları şimdiden 1,5 milyonu aştı! İlk defa Rusları geride bırakacaklar

Sayıları şimdiden 1,5 milyonu aştı! İlk defa Rusları geride bırakacaklar

17.03.2024 11:59
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Antalya'da nisan ayından sonraki dönem için rezervasyon yaptıran Alman turist sayısı 1,5 milyonu aştı. Turizmciler, Almanların ilk defa hem 4 milyonu aşacağını hem de Rusları geride bırakacağını öngörüyor.

Sayıları şimdiden 1,5 milyonu aştı! İlk defa Rusları geride bırakacaklar

Turizmde 2023'ü rekorlarla kapatan Antalya, 2024'ün ocak ve şubat ayları bakımından en yüksek sayılara ulaşmayı başardı. Sektör temsilcileri, 2024'ü 'yeni rekor yılı' olarak hedeflediklerini açıkladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, geçen yıl kasım ayında Londra'da, sonrasında Hollanda ve Almanya Berlin fuarlarından umut ve yeni rekor beklentileri ile döndüklerini söyledi. Tüm bu fuarlar neticesinde hem Türkiye'ye hem Antalya'ya çok iyi rezervasyon akışı olduğunu aktaran Kavaloğlu, "Şu ana kadar gelen Almanların çoğunluğu erken rezervasyon ile rezervasyonlarını yaptırdı. Bu yıl ilk defa 4 milyon Alman turistin Antalya'ya geleceğini düşünüyorum" dedi.

ALMANYA'DAN YÜZDE 30 ARTIŞ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise yurt dışı turizmi açısından en belirleyici ve önemli fuarların başında gelen ITB Berlin'in hem Türkiye hem Antalya için çok verimli geçtiğini belirtti. Saatçioğlu, "Çok güzel verilerle geri döndük. Geçmiş yıllara göre baktığımızda, Almanya'nın erken rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30'luk artış var. Bizim de bundan pay almış olmamız, hepimizi çok sevindirdi. Şu anda Almanya'da erken rezervasyon alan ülkeler içinde ilk 10'da olmamız sevindirici ve bu şekilde de devam edecektir" diye konuştu.

'17 MİLYON TURİSTİ AŞACAĞIZ'

Almanya'dan Antalya'ya bu sene gelecek turist sayısının 4 milyonun üstüne çıkabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Saatçioğlu, "İlk defa belki Rusların da önüne geçecekler diye düşünüyoruz. İyi gözüküyor, umutluyuz. Geçen sene 3 milyon 300 bin Alman gelmişti. Şu an itibarıyla Antalya'nın 1,5 milyon rezervasyon almış olması, hepimizi çok sevindiriyor. Antalya'nın bu yılki toplam beklentisi, 17 milyon turisti aşacağız" dedi.

POLONYA VE İNGİLTERE BEKLENTİSİ

Almanya ve Rusya'dan sonra geçen yıl 1 milyon turist sayısını aşan iki ülke olarak Antalya'nın ana pazarları arasına giren İngiltere ve Polonya'daki rezervasyonları da değerlendiren Saatçioğlu, "Geçen sene Polonya'da çok ciddi artışımız olmuştu, yüzde 35'lik artış vardı. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. İngiltere pazarında yüzde 15'lik artış vardı. İngiltere pazarı da şu anda erken rezervasyonlarda artı olarak devam ediyor. İngiltere ve Polonya pazarı, bu şekilde devam ederse hedeflediğimiz 17 milyon turisti yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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antalya turist rezervasyon rus turist
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