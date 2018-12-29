Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 179'uncu \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 12, 29, 32, 34, 46 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Kimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Giresun'a \u015fehit ate\u015fi d\u00fc\u015ft\u00fcProf. Dr. S\u00fcha \u00d6zden: Bu t\u00fcr depremler m\u00fcnferit olabilecek depremler
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