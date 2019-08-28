Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1248. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 9, 16, 28, 35 ve 47 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Caretta carettalar, turistlerle y\u00fczd\u00fc\u00d6zgener'den tekerlekli ara\u00e7 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 talebiAnkara'da kanl\u0131 pusu! Polis k\u0131l\u0131\u011f\u0131na girip 20 saat beklediler
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