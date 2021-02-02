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Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları

02.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunu tutkunları tarafından 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Pek çok vatandaş tarafından merakla beklenen 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Şimdi şans oyunları meraklıları Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2021 ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Şans oyunu ile ilgili olan vatandaşların bir kısmı da Sayısal Loto sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Çekiliş canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Sonuçlar ve kazanan numaralar çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar için yine millipiyangoonline.com internet sitesindeki ilgili alanda kontrol edilebiliyor. Sitedeki sorgulama alanı kullanılarak bilete çıkan ikramiye de öğrenilebiliyor. İşte şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ile ilgili her şey...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 ŞUBAT

Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından çekilişlerin ne zaman yapıldığı da araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişleri haftanın üç günü ve pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Sayısal Loto kaçta çekiliyor sorusuna cevap olarak ise çekilişler 21.30’da yapılıyor ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Böylece isteyen vatandaşlar çekilişleri internetten canlı olarak izleme fırsatına sahip oluyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş doğrultusunda sonuçlar ve kazandıran numaralar heyecanla araştırılmaya devam ediyor. Yapılan çekiliş doğrultusunda 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları 15-51-55-60-62-90+11 (JOKER) ile kazandıran numaralar olarak belirlendi. Bilet ile alakalı sorgulama işlemleri de aşağıdaki link aracılığıyla ya da millipiyangoonline.com üzerinden kolayca yapılabiliyor. İsteyen vatandaşlar çekiliş videosunu da çekiliş yayını bitmiş olsa dahi millipiyangoonline.com üzerinden paylaşılan çekiliş videoları sayesinde tekrar izleyebiliyor. Şu anda sayısal lotoda devreden büyük ikramiye 105 milyon 659 bin 329 TL.

1 şubat sayısal loto sonuçları

SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla beraber bazı vatandaşlar da oyunun kuralları hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor. Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor.

Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. Oyun 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor. Sen Seç özelliği için kolon altındaki sen seç kutucuğu işaretleniyor ve rastgele 6 numarayla şanslı kupon oluşturuluyor. Kendi kupon doldurmak isteyen vatandaşlar için ise bir kolonda 90 numara bulunuyor ve 90 numaradan 6 adeti işaretleniyor. Bir ya da birden çok kolon oynanabiliyor.

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