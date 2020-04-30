Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan: Büyük ikramiye tek kişiye gitti!

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan gecesi yapılan çekiliş ile belli oldu. Bir önceki çekilişte de büyük ikramiye kazanan çıktığı için bu çekiliş devirsiz ikramiye için yapıldı. 1 milyon TL’yi geçen büyük ikramiye Yozgat’tan kupon yatıran bir talihlinin oldu. İşte 29 Nisan 2020 tarihli 1318’inci Sayısal Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 20, 21, 41 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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