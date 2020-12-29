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SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı

29.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10’u gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10’u gözaltına alındı. Kara para operasyonunda şirketlerin çoğunun hayali olduğu ortaya çıktı. Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ikametinde yapılan aramada ise, şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürütülen kara para soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi. Kara para operasyonunda şirketlerin çoğunun hayali olduğu ortaya çıkarken, yapılan çalışmalarda; SBK Holding A.Ş. sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz ile aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu 19 şahsın kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelenmesine yakalanmamak, paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal/hizmet alımı olmamasına karşın yüksek montanlı para transferlerinin gerçekleştirdikleri tespit edildi. Para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edilen operasyonda, 8 şüpheli şahsın yurt dışında oldukları belirlendi. Firar durumunda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ile şirketlerdeki aramaların devam edildiği kaydedilirken, kara para aklandığı tespit edilen SBK Holding A.Ş’nin şirket serverlarının da yerinde olmadığı ve imha edildiği öğrenildi.
Yürütülen soruşturmalarda, potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin adresinin boş olduğu ve hayali bir ‘şirket’ konumunda bulunduğu ifade edilirken, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği anlaşıldı. SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ikametinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

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