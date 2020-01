SBÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi

Üniversitenin ülkede ve gönül coğrafyasında sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'de 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak kurulduğunu ifade eden Erdöl, bu önemli görevi üniversiteye layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mesleğe ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdöl, sağlıkta şiddete de değinerek, şunları kaydetti:

"Hastalarınıza, hasta yakınlarına anneniz, babanız gibi bakın. Onların kendiniz gibi birilerinin çok değer verdiği en yakınları olduğunu sakın unutmayın. Hastalarınız, hasta yakınları çoğu zaman, doktorların da beden ve ruhtan ibaret olduklarını, yoğun çalıştıklarını, insani tepkiler verebileceklerini, gerektiğinde kızabileceklerini unutur. Üzülerek belirtmeliyim ki toplumumuzda son dönemlerde gittikçe artan bir şekilde, sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz şiddete varan tepkilerle karşılaşıyoruz. Bazen acilde, bazen serviste, bazen de sokakta hiç hak etmediğimiz davranış biçimlerine maruz kalabiliyoruz. Bütün bunlar sizleri yıldırmasın. İçinizdeki insanlara faydalı olma iştiyakını söndürmesin. Her zaman hedefiniz hastayı iyileştirmek, ıstırabını dindirmek, teselli etmek ve gerekirse yol göstermek olsun ki insanlar içine düştükleri yanlışın farkına varıp layık olduğunuz saygıyı sizlerden esirgemesin. Amacınız ünlü birer doktor olarak şöhret kazanmak değil, hayır dua biriktirmek olsun. Endişelenmeyin, tıp fakültesine girmek için gösterdiğiniz gayretle, kararlı ve bilinçli bir şekilde çalıştıkça iyi birer hekim olarak ününüz zaten kısa zamanda yayılacaktır. Merhametinizi her daim her şeyin üstünde tutun."