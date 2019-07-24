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Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

HOLLANDA' nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,(DHA)-HOLLANDA' nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü. Arıza nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanırken THY' nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçağı Brüksel'e iniş yapmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bugün uçaklara yakıt veren sistem, meydana gelen arıza nedeniyle çöktü. Bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edilmek zorunda kalındı. Bu sırada THY' nin TK-1953 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçak Brüksel'e iniş yaparken, Amsterdam-İstanbul seferinin de iptal edildiği öğrenildi.

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