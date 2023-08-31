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SCOOTER HIZ SINIRI 2023: Elektrikli scooter hız sınırı nedir, kaç km gider? Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih için yeni düzenleme!

31.08.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scooter hız sınırı ile ilgili araştırmalar son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu. İstanbul'un Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde 20 km olan hız sınırında değişikliğe gidildi. Peki, scooter hız sınırı nedir? Elektrikli scooter kaç km gider?

SCOOTER HIZ SINIRI 2023: Elektrikli scooter hız sınırı nedir, kaç km gider? Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih için yeni düzenleme!

Scooter hız sınırı vatandaşlar tarafından merak edildi. Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'teki yaya yoğunluğu nedeniyle flaş bir karar alındı. Birçok kişi internette "2023 scooter hız sınırı nedir?", " Elektrikli scooter kaç km gider?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

SCOOTER HIZ SINIRI NEDİR?

Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12,5 km'ye indirildi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KAÇ KM GİDER?

Devlet oluşabilecek tehlikeleri engellemek adına elektrikli scooter’lara Max 25 km/s hız sınırlamasını zorunlu tutmuştur.

Öte yandan bazı modellerde herhangi bir ek yazılım yapmadan bir kaç tuşa basarak elektrikli scooter hız sınırı kalkmaktadır. Diğerlerinde ise dışarıdan yazılımsal bir müdahale gereklidir. Bu durum cihazınız garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Elektrikli scooter’lar 25km/s maksimum süratı geçmeden gidebilirler.

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