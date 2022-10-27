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Sebebi uykusuzluk değil! Hayatınız tehlike altında olabilir

27.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku gelince yaşanan belirli işaretler bulunuyor. Esnemek de genellikle uykusuzluğun yaşattığı durumlar olarak görülüyor. Ancak esnemenin tek nedeni uyku ile alakalı değil. Yapılan araştırmalar esnemeyle çok riskli sağlık sorunları arasında bağlantı olabileceğini buldu.

Sebebi uykusuzluk değil! Hayatınız tehlike altında olabilir

Esneme, ağzın genişçe açıldığı ve akciğerlerin çok fazla hava aldığı istemsiz bir reflekstir. Ardından hava yavaşça solunur. Bu süre zarfında kulak zarları gerilir ve gözler de sıkıca kapanarak sulanmalarına neden olabilir. Esneme genellikle uykudan önce veya sonra meydana gelir, bu nedenle genellikle yorgunluk belirtisi olarak kabul edilir. Esneme, sıkıcı veya can sıkıcı şeyler yapan kişilerde de sıklıkla görülür. Ancak esnemenin tek sebebi bunlar değildir. Esneme çok tehlikeli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

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Esnemenin bir de sosyal yönü var. Esneme, insanlar ve diğer hayvanlar arasında bulaşıcı gibi görünmektedir ve esnemenin bulaşıcılığı iyi belgelenmiştir ancak pek anlaşılamamıştır.

ESNEME VE KALP KRİZİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Genellikle esneme uykusuzluğun bir işaretidir. Ancak, derin bir uykuya sahip olduğunuz ve kendinizi hiç yorgun hissetmediğiniz günlerde bile bunu yapmaya devam ederseniz, bu ciddi bir sağlık durumunun belirtisi olabilir.

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Esneme, tıp bilimi dünyasında bir gizemdir. Şifresini çözmek için çeşitli çabalar sarf edildi, ancak bilim adamları pek başarı elde edemedi. Bazı araştırmalara göre, esneme kan oksijenlenmesini ve beyin soğumasını teşvik etmeye yardımcı olur.

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Aşırı esnemenin, beynin altından kalbe ve mideye kadar uzanan vagus siniri ile ilgili olduğuna inanılmaktadır. Bazı durumlarda, kalp çevresinde kanama olduğunda insanlar çok fazla esner. Bu refleks fenomeni inme ile de bağlantılıdır.

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Çalışmalara göre aşırı esneme felçten önce veya sonra olabilir. Eşlik eden diğer semptomlar uyuşma, yüzün alt kısmında düşme, kolda güçsüzlük ve konuşma güçlüğüdür. Sağlık uzmanlarına göre, özellikle sıcak günlerde egzersiz sırasında çok fazla esneyen kişilerde kalp krizi riski olabilir.

AŞIRI ESNEMENİN DİĞER RİSKLERİ

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Esneme sadece kalp krizi ve felçle değil, aynı zamanda aşağıdakiler gibi başka sağlık koşullarıyla da bağlantılıdır:

Belirgin bir sebep olmaksızın esnemede ani bir artış fark ederseniz, doktorunuza danışın. Ne kadar erken tıbbi yardım alırsanız, sağlığınız için o kadar iyi olur. Doktor bunun nedenini öğrenecek ve buna göre ilaç yazabilir. Yetersiz uyku nedeniyle oluyorsa, doktorunuz nefes alma cihazları, stresi azaltma ve uyku düzenini değiştirme gibi daha dinlendirici bir uyku için ilaçlar veya teknikler önerecektir.

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