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Şebeke suyundan zehirlenme iddiasına Tokat Valiliğinden yalanlama

22.06.2023 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Valiliği, Niksar ilçesinde bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından '600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiğine yönelik' yapılan paylaşım ve haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Niksar Devlet Hastanesi'ne 538 hastanın başvurduğu belirtilirken "Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şebeke suyundan zehirlenme iddiasına Tokat Valiliğinden yalanlama

Tokat Valiliği, Niksar ilçesinde 600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Niksar'da şebeke suyundan kaynaklı 600 vatandaşın zehirlendiğine yönelik haberler yer alması üzerine açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Niksar Devlet Hastanesine 538 hastanın başvurduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 197'sinin bulantı ve ishal gibi şikayetleri olduğu kaydedildi.

Mevsimsel artış olduğu, il dışından bayram tatili dolayısıyla gelenler kaynaklı vaka sayılarının biraz arttığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir. Ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı, adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmaktadır. Niksar Devlet Hastanesine başvuranlar incelendiğinde, il ve ilçe dışı vaka oranlarının fazla olduğu görülmektedir. Hastanede yatan vaka bulunmamaktadır. İlk yapılan tetkiklerde gaitada mikrop görülmemiştir. Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmesi ve şebeke sularından su numuneleri alınmış olup, su ve diğer konulardaki gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir."

(AA)

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zehirlenme Tokat

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