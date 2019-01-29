"Sebepleri ve Sonuçlarıyla Ukrayna Kilisesinin Bağımsızlığı" konferansı

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever, Türkiye'nin, Ortodoks dünyasının içindeki bir olaya taraf olmadığını söyledi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından "Sebepleri ve Sonuçlarıyla Ukrayna Kilisesinin Bağımsızlığı" başlıklı konferans düzenlendi.

SDE Konferans Salonunda düzenlenen konferansa ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şir Muhammed Dualı katıldı.

Tanrısever, burada yaptığı konuşmada, Ortodoks dünyasında din ve milliyetçiliğin iç içe geçtiğini ve din ile devletin bir olduğunu söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oluşan bağımsız ülkelerde kiliseler kurulduğunu belirten Tanrısever, "Ukrayna’daki milliyetçiler baştan beri otosefallik ilkesini benimsedi. Kilisenin bağımsız olması için uğraştılar ama ilk başta başarılı olamadılar çünkü Ukrayna’nın doğusunda Rusya ile ilişkileri güçlü tutmak isteyenler vardı.” dedi.

Tanrısever, Moskova Patrikhanesi’nin, Ukrayna'nın kilise bağımsızlığı konusunda Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararı tanımadığını hatırlattı.