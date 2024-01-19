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Seçim dönemindeki görüntüsü çok konuşuldu! Tarkan'ın eşi son haliyle gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun Almanya, Düsseldorf'ta oy kullandıktan sonra çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Tevetoğlu'nun seçim kombini çok konuşulmuştu. Çiftin son paylaşımı çok konuşuldu. Eşi ve kızıyla karda eğlendiği anları paylaşan Tarkan'a yüz binlerce beğeni yapıldı. Tarkan'ın eşi son haliyle yine çok konuşuldu.

Seçim dönemindeki görüntüsü çok konuşuldu! Tarkan'ın eşi son haliyle gündem oldu

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde, ikinci tur için Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, Almanya, Düsseldorf'ta oy kullanmıştı.

İlk seçimde son hali çok konuşulan Pınar Tevetoğlu'nun bu defa seçim kombini gümdem olmuştu. Spor bir kombin ile sandık başına giden Tevetoğlu'nun tarzı sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Beyaz spor ayakkabı, siyah pantolon ve açık kahve tonlarında kazak giymeyi tercih eden Pınar Tevetoğlu kombinini gold zincirli çanta ile tamamlamıştı.

tarkansoooonnnnnnnn

Bu kombini bazı kullanıcılar 'Ne kadar sıradan' diye yorumlarken bazıları da 'Çok mütevazi' diye yorumlamıştı.

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

tarkanson

Son olarak Megastar sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla karda eğlendiği anları paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Tarkan'ın eşi son haliyle yine çok konuşuldu.

Tarkan'ın 'Kar aşkı' notuyla paylaştığı karede Tevetoğlu'nun kırmızı ruju dikkat çekti.

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