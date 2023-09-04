Seçim dönemine damga vuran videoyu gören eşinin yanıtını ilk kez paylaştı! Muharrem İnce'den CHP'ye dönüş sinyali: 'Memleket Partisi'ne benzer zaten'

CHP seçimlerin ardından ardı sıra başlayan tartışmalarla kurultaya giden sancılı bir süreçten geçiyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise CHP'ye dönüş sinyali verirken şart koştu. Seçimin ilk turuna yalnızca günler kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen İnce, o döneme damgasını vuran ve İsrailli bir yetişkin filmleri sitesinden alınan cinsel içerikli videonun kendisine gönderildiğinde gerçek olmadığını eşiyle birlikte nasıl fark ettiklerini anlattı.

"GEREKİRSE SİYASETTEN ÇEKİLİRİM"

Aday olmasıyla en çok tartışma yaratan isimlerden olan İnce, 11 Mayıs tarihinde adaylıktan çekildiğini duyururken "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" ifadelerini kullanmıştı. İnce, t24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği demeçte CHP'ye dönüşün sinyallerini verdi. Tüzüğün değişmesi, üyelerin karar süreçlerinde etkili olmasında CHP'ye dönüp dönmeyeceği sorusuna İnce şu yanıtı verdi:

"Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. "Ülkemiz için ne yapmalı?" sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız. "Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur?"un cevabını değil "Ülke için neyin en iyi olduğu?"nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem."

"CHP, MEMLEKET PARTİSİ'NE BENZER ZATEN"

Bahsettiği türde bir değişim olması durumunda CHP'ye dönüş ihtimalini "Neden olmasın?" diye değerlendiren İnce, "O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?" diye ekledi.

"KOLUNUN ALTINDAKİ KILLARDAN ANLADIM, BİR DE SAATTEN"

İnce, seçim döneminde sosyal medya kendisine ait olduğu öne sürülen videolar hakkında da konuştu. Kendisine komplo kurulduğunu ifade eden İnce ayrıca şunları anlattı:

"Bir milletvekili adayımız, eşim ve ben Antalya'ya gideceğiz. Milletvekili adayımız telaşla beni aradı. Eşimden uzaklaşmamı rica etti. Bir porno haberi olduğunu söyledi ve görüntüyü bana gönderdi. Şöyle bakar bakmaz 'Bu ben değilim' dedim. 'Nereden anladınız?' diye sordu. Birincisi kolunun altındaki kıllardan anladım, ikincisi de saatten. Ben saat takmam. Alyans takmak bile yük gelir bana. Eşim o sorada 20 metre kadar ötedeydi, hemen çağırdım yanıma ve dedim ki; 'Bak porno kasetim çıkmış.' Baktı ve hemen 'Yok, bu sen değilsin' dedi. 'Nereden anladın?' dedim. 'Bir, saat takmazsın. İki, kolunun altında kıl olmaz' dedi. Ama işte bunu yaydılar."