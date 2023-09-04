Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı! İYİ Parti iddiaları gündem yaratmıştı

Yerel seçimler için geri sayıma geçilirlen, adaylığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama geldi. Hangi partiden aday olacağı merak edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'CHP'den aday gösterilmek istenmediğine' yönelik iddialara Yavaş cephesinden cevap geldi.

YAVAŞ: "ADAYSAK CHP'DEN ADAYIZ"

Yerel seçimlere 7 ay kala muhalefetteki umutsuzluğa anlam veremediğini söyleyen Yavaş, başka partiden aday gösterilme ihtimaline karşın ise "Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diyerek noktayı koydu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında, "Adaylığını açıkladı ama CHP içinde istemeyenler olduğunu biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı'nın da adı geçiyor. CHP istemezse İYİ Parti ister, hatta AK Parti bile onu ister" sözlerine cevap verdi.

Altaylı, köşe yazısında; Yavaş cephesinden kendisine mesaj iletildiğini söyledi, "Anladığım kadarı ile bu iyi niyetli cümleme biraz alınmış" dedi ve Yavaş'ın cümlelerini aktardı.

"CHP'NİN GÜCÜ OLMADAN SEÇİM KAZANAMAYIZ”

Yavaş, Altaylı'ya şunları söyledi: “Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız.”

'6'LI MASANIN MORALSİZ OLMASINA ANLAM VEREMİYOR'

Altaylı ayrıca Mansur Yavaş'ın 6'lı masa ile ilgili düşüncelerine de yer verdi, "Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi 6’lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremiyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kaybedildi ama 19 büyükşehri yerelde kazanacak oya ulaşıldı. Keza kazanılacak ilçe sayısında da artış var. Bu dağınık tablonun, bu birbirine düşmüş masanın kimseye faydası yok."

