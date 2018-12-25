Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki kararda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim sürecinde yapacakları yayınlarda ilgili kanunlarda yer alan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi. Radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğu hatırlatılan kararda, bu kuruluşların tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacakları, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda oldukları kaydedildi. Yayınlarında adaletli, tarafsız ve kanunlara uygun davranmak zorunluluğu bulunan bu kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın yapamayacakları bildirilen kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde yansıtılması için gerekli katılımın sağlanması, bu konudaki girişimlerini ve sonucunu yayınlarında açıkça ilan ederek kamuoyuna duyurması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve

görsel basında yapacakları propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve

lehçelerin de kullanılabileceği vurgulandı. - Oy verme gününden önceki 24 saate kadar yapılacak yayınlar Karara göre siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Siyasi partiler veya adayların açık ya da kapalı yer toplantıları radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayımlanabilecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Seçim dönemi içinde "Ulusa Sesleniş" veya "Millete Hizmet Yolunda" gibi özel tanıtıcı programlar banttan veya canlı olarak yayımlanamayacak. Herhangi bir yayının banttan, internet ortamında propaganda yasaklarına aykırılık içerecek şekilde yayını halinde tüm dünyadan izlenmesi mümkün olduğundan, bu yayına erişimi engelleme kararı verme ve gereği için erişim sağlayıcılarına bildirme görevi itirazın yapıldığı yerin ilçe seçim kurulu başkanlığına ait olacak.