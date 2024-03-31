HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seçim kavgası can aldı! Muhtarlık seçimi için akrabasını desteklemeyen kuzenlerini katlettiler

Seçim kavgası can aldı! Muhtarlık seçimi için akrabasını desteklemeyen kuzenlerini katlettiler

31.03.2024 07:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da seçim kavgası can aldı. Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

Seçim kavgası can aldı! Muhtarlık seçimi için akrabasını desteklemeyen kuzenlerini katlettiler

Dehşete düşüren olay, saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı.

MUHTARLIK-SECIMINDE-AKRABASINI-DESTEKLEM_33593 (1)

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

MUHTARLIK-SECIMINDE-AKRABASINI-DESTEKLEM_33593 (3)

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü’ haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.’nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y’yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUHTARLIK-SECIMINDE-AKRABASINI-DESTEKLEM_33593 (6)

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!
MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'
Seçmenler sandık başında: Tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı!Seçmenler sandık başında: Tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet seçim Bursa silahlı saldırı muhtarlık seçimleri
En Çok Okunan Haberler
Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt!

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt!

Seçmenler sandık başında: Tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı!

Seçmenler sandık başında: Tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı!

Seçim kavgası can aldı! Kuzenlerini katlettiler

Seçim kavgası can aldı! Kuzenlerini katlettiler

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'

Yerel seçimde oy kullanacaklar dikkat! "Oltalama" uyarısı geldi!

Yerel seçimde oy kullanacaklar dikkat! "Oltalama" uyarısı geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.