SEÇİM NE ZAMAN yapılacak? 2023 seçim tarihi ne zaman, 14 Mayıs mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçim tarihi için araştırmalar hız kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın açıklanmasına destek vererek "Mayıs ayında bu işi bitirelim" demişti. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu şekilde konuştu: "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik.



Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.

