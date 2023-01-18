HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SEÇİM NE ZAMAN yapılacak? 2023 seçim tarihi ne zaman, 14 Mayıs mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

SEÇİM NE ZAMAN yapılacak? 2023 seçim tarihi ne zaman, 14 Mayıs mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

18.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçim tarihi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında mayıs ayına işaret etti. Peki, seçim ne zaman yapılacak? 2023 seçim tarihi ne zaman, 14 Mayıs mı?

SEÇİM NE ZAMAN yapılacak? 2023 seçim tarihi ne zaman, 14 Mayıs mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçim tarihi için araştırmalar hız kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın açıklanmasına destek vererek "Mayıs ayında bu işi bitirelim" demişti. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu şekilde konuştu: "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik.
seçim-ne-zaman
Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktüNüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü
Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydiOğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi
AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması! AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
erken seçim seçim ne zaman seçim tarihi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.