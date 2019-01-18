Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 ilçenin belediye başkan adaylarının tanıtımı için program düzenledi. Cumhur İttifakı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi için AK Partili mevcut başkan Uğur İbrahim Altay aday olurken, 31 ilçeden 5'inde MHP, 26'sında da AK Parti aday gösterdi. MHP'nin daha önce açıklanan Ereğli ve Meram ilçe adayları ise adaylıktan çekildi.

Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zayıf bir lider olduğunu belirterek, ''Çok güçlü lider, zayıf teşkilat olur mu? Asla olmaz. Tam tersi; çok güçlü teşkilat, zayıf bir lider Sayın Kılıçdaroğlu gibi olur mu? Asla olmaz. O yüzden genciyle, kadınıyla, belediyesiyle, meclis üyesiyle, büyükşehriyle, vekiliyle, kapı kapı gezip, göreceksiniz, Cumhur İttifakı'nın son aldığı oydan daha çok oyu aldığını göreceğiz'' diye konuştu.

'SEÇİM BİTTİ, CUMALAR BİTTİ'

Ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdüren Turan, ''Bu adamlar yıllarca bu ülkede muhafazakâr insanlara kan kusturdular. Mevlana anlayışına hep yan baktılar. Ama seçim geldi. Cumhurbaşkanlığında da aynısı oldu, 'Ben her zaman cuma kılıyorum' deme densizliğinde bulundular. Seçim bitti, cumalar da bitti. Bunu hep beraber görüyorsunuz değil mi?'' ifadelerini kullandı.