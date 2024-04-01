Seçim sonrası ses verdi! Sinan Oğan o mesajıyla şaşırtmadı, '2027' detayı ayrıca dikkat çekti

Seçim sonrası Sinan Oğan, "Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir" deyip önümüzdeki dönemde kamuoyuyla bir "yol haritası" paylaşacağının sinyalini verdi.

"CİDDİ ŞEKİLDE MASAYA YATIRILMALI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğan şunları kaydetti:

"Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum.

Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir.

YENİ ADIMLARIN SİNYALİNİ VERDİ

Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım."

'PLANA SADIK KAL' VE '2027' DETAYI

Oğan, paylaşımında "Plana sadık kal" anlamına gelen Latince "Nosce Tempus" deyişiyle 2027'yi etiketledi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





