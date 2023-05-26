SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Mynet.com'da olacak! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için geri sayım başladı. Pazar günü oy kullanmak için sandık başına gidecek olan seçmenler şimdiden seçim sonuçları ve oy oranlarını nasıl takip edebileceklerini araştırmaya başladılar. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının hemen ardından canlı olarak anbena Mynet.com'da yer alacak. İl il, ilçe ilçe ve bölge bölge Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları sizlerle paylaşılacak.

28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Seçimin tamamlanmasının ardından oy sayımı başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağının kaldırmasının hemen ardından oy oranları ilçelere ve illere göre belli olacak.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun il il, ilçe ilçe ve bölge bölge oy oranları Mynet.com'dan anbean yayınlanacak.

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2. TUR SEÇİM OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü 08:00'da başlayacak ve 17:00'da bitecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

28 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren seçim yasakları uygulanmaya başlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

