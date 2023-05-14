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SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları canlı takip Mynet.com'da!

13.05.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları canlı ve anlık takip ekranı aramaları, 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala hız kazandı. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sona gelindi. Türkiye genelinde tüm seçmenler pazar günü 08:00 ve 17:00 saatleri aralığında oy verecekler. Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları anbean Mynet.com üzerinden takip edilebilecek. Peki, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları canlı takip Mynet.com'da!

Seçim sonuçları oy oranları için nefesler tutuldu. 14 Mayıs'ta Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilecek. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı ise Sinan Oğan oldu. Dördüncü aday olan ve çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye atılan oylar ise geçerli sayılacak. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com seçim ekranı üzerinden canlı takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İÇİN GERİ SAYIM

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu. Dördüncü aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

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Muharrem İnce, çekildikten sonra oy pusulaları günler öncesinden basıldığı için pusulada herhangi bir değişiklik olmayacak. Yurt dışından gelen İnce oyları da çekilmesine rağmen Muharrem İnce'ye yazılacak.

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YSK’DAN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Ahmet Yener, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12'nci maddesinin; aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin olduğunu ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oylarının geçerli sayılacağını açıkladı.

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