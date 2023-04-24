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Seçim sürecinin en ilginç anketi! Hangi liderle çay içmek isterdiniz? Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

24.04.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime 3 haftadan az bir süre kaldı. Siyasi partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken kamuoyu araştırma şirketlerinin çalışmaları da yakından takip ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy alacağı tartışılırken son ankette "Hangi liderle çay içmek istersiniz?" sorusuna yanıt arandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark ise dikkat çekti.

Seçim sürecinin en ilginç anketi! Hangi liderle çay içmek isterdiniz? Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

Tarihi seçime artık günler kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklar kurulacak ve vatandaş tercihini yapacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için yarışan 4 isim var. "Seçimler ilk turda mı biter yoksa ikinci tura kalır mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken son yayınlanan anketteki soru herkesi şaşırttı.

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"HANGİ LİDERLE ÇAY İÇMEK İSTERSİNİZ?"

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı son anket kullanıcıların dikkatini çekti. 17-20 Nisan tarihlerinde 77 ilde 3002 kişiyle yüz yüze ve telefonla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bir akşam oturup aşağıdaki liderlerden birisi ile sohbet edip çay, kahve içme fırsatınız olsa bu hangisi olurdu?" sorusu yöneltildi.

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Ankete katılanların yüzde 44,7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 42,4 ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini belirtti. İki lideri de seçmeyip hiçbiri yanıtını verenlerin oranı 12,9 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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