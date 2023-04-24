Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Siyasi parti ve ittifaklarla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken yapılan anketlerin sonuçları da merak ediliyor. ORC Araştırma, son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SON ANKET PAYLAŞILDI

Seçime 20 gün kala yapılan araştırmada vatandaşlara "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" verirsin sorusu yönetildi.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 49'U AŞTI

Ankete katılanlardan yüzde 49,3'ü Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceklerini ifade etti. Yüzde 42,4'ü Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

İNCE VE OĞAN...

Ankette, Cumhurbaşkanı adayı diğer iki lider Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oranı yüzde 6,1, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oranı ise yüzde 2,2 oldu.

SEÇİME 20 GÜN KALA



2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri



"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"



•Kılıçdaroğlu %49,3

•Erdoğan %42,4

•İnce %6,1

•Oğan %2,2



(19-22 Nisan 2023) pic.twitter.com/PUkfH0KWlt — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) April 24, 2023



