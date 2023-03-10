Seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gözler YKS seçim takviminde

Seçimler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin ardından seçim sürecine girildi. Şimdi gözler YKS seçim takviminde. İşte detaylar...

SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesine yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.

14 Mayıs kararı Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim için takvim Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek.

YSK seçim takvimini belirleyecek ve seçimler için süreç işlemeye başlayacak.