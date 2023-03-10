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Seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gözler YKS seçim takviminde

10.03.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim kararı için beklenen an geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına ilişkin kararı imzaladı. 14 Mayıs kararı Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Seçim kararının alınması sonrası gözler YSK seçim takvimine çevrildi. Peki, seçim takvimi belli oldu mu? Seçim takvimi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gözler YKS seçim takviminde

Seçimler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin ardından seçim sürecine girildi. Şimdi gözler YKS seçim takviminde. İşte detaylar...

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SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesine yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.

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14 Mayıs kararı Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

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14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim için takvim Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek.

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YSK seçim takvimini belirleyecek ve seçimler için süreç işlemeye başlayacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Seçim kararı Resmi Gazete'de! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Seçim kararı Resmi Gazete'de!

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