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Seçim yapılan Güney beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı

06.06.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy ile AK Parti’nin adayı kazandı. Seçimde TKP’nin adayı ise sadece 1 oy alabildi.

Seçim yapılan Güney beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı

1830 seçmenin olduğu Güney beldesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Seçime AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı.

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TKP'YE 1 OY ÇIKTI

Oylama işleminin ardından yapılan oy sayımı sonrası resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy alan AK Parti’nin adayı Erol Karabacak oldu. Oylamada 504 oy alan BBP’nin adayı Süleyman Çağlar ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Seçimlere katılan TKP’nin adayı Sunay Akarsu ise sadece 1 oy alabildi.

Öte yandan, oy sayımı esnasında gündüz oy verme işlemi sırasında yaşanan yumruklu tekmeli kavgadan dolaya jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. (İHA)


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seçim Afyonkarahisar AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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