SEÇİM YASAKLARI neler? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Seçim yasaklarının ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "28 Mayıs seçim yasakları ne zaman başlayacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçim yasakları neler?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

İşte seçim günü yasakları:

28 Mayıs'ta saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkol satışı yasak olacak. Yapılan açıklamaya göre; Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç kimse, yerleşim yerlerinde silah taşıyamayacak. Öte yandan 28 Mayıs 2023 Pazar günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Bunun dışında seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabileceği aktarıldı. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak.

28 Mayıs'ta yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Fakat saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçim yasakları ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak.

Seçmenler saat 17.00'ye kadar sandığa gidip oy kullanabilecekler.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



