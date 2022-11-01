Seçimden sonra ülke karıştı, yollar kapandı! Kaybeden liderin ağzını bıçak açmıyor... Destekçilerinden şok çağrı

Seçimi kaybeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro sessizliğe gömüldü. Sonuçlar açıklandı, 24 saatten fazla süre geçti ancak Bolsonaro tek kelime etmedi. Bunun taktiksel bir deneme olabileceği belirtiliyor. Ancak Bolsonaro'nun destekçileri ise deyim yerindeyse kıyameti kopardı. Bolsonaro'nun yenilgisini kabullenemeyen protestocular askeri müdahale çağrısında bulunacak denli ileri gitti. Protestocuların ülkede yol açtığı kargaşanın görüntüleri ise yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR

Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri sokaklara döküldü. Ülke genelindeki 26 eyaletten 20’sinde sokağa çıkan ve çoğunluğunu kamyoncuların oluşturduğu göstericiler, 300’den fazla noktada yolları trafiğe kapattı.

'ASKERİ MÜDAHALE' ÇAĞRISI

Otoyolların da trafiğe kapatılması nedeniyle yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bazı noktalarda yollara koyulan lastikleri ateşe veren protestocular, seçimi kazanan solcu Luiz Inacio Lula da Silva’nın devlet başkanı olmasını önlemek için "askeri müdahale" çağrısında bulundu.

YENİ LİDERİN "KALELERİNDE" YOĞUNLAŞTILAR

Karayolu polisine göre en fazla abluka, Bolsonaro'nun büyük bir desteğe sahip olduğu Santa Catarina ve Mato Grosso do Sul'da gerçekleştirildi.

BOLSONARO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ülkede pazar günü düzenlenen seçimleri kaybeden Bolsonaro, seçim sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen halen sessizliğini bozmadı.

'MEYDAN OKUMA' TAKTİĞİ

Böylelikle Bolsonaro’nun solcu rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'nın zaferine meydan okuyabileceği belirtiliyor.

SALIYA DEK KONUŞMAYACAK

Brezilya İletişim Bakanı Fabio Faria yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun salı gününe kadar konuşmayacağını duyurdu.

LULA YÜZDE 1.8 FARKLA ZAFER ELDE ETTİ

İkinci tur devlet başkanlığı seçiminde eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva geçerli oyların yüzde 50.9’unu, son 4 yıldır ülkeyi yöneten aşırı sağcı Jair Bolsonaro ise 49.1’ini almıştı.

Toplam 124 milyon 252 bin 796 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, iki aday arasındaki 2 milyon 139 bin 645 oy farkı yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

