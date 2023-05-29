Seçimin ardından gözler yeni kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 oy alarak yeniden seçildi. Ankara'da seçimin ardında ise gözler yeni kabineye çevrildi. 14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek'in ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündem olmuştu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA DA ŞEKİLLENİR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddialarla ilgili "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Cumhurbaşkanımız, millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir kabine kuracağını söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

