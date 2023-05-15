Seçimin ardından Twitter'da depremzedelerle ilgili yapılan paylaşıma AK Partili isimden tepki

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, seçimlerin ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi.

"TAM DA KENDİLERİNE YAKIŞAN BİR DAVRANIŞ"

Depremzedelere yönelik ithamlar içeren tweetleri paylaşan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Tunç Soyer'in beslediği fondaş gazete olan İzgazete'de, 'Gazeteci' sıfatı altında depremzede vatandaşlarımızın iradesine hakaret etmek tam da kendilerine yakışan bir davranış!

Fondaş İzgazete bünyesinde gazeteciyim diye ahkam kesenler, sosyal medya çapulcusu...Depremzede vatandaşlarımızın bu ahlak yoksunu şahısa gerekli cevabı vereceklerinden şüphem yok."





