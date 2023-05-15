HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçimin ardından Twitter'da depremzedelerle ilgili yapılan paylaşıma AK Partili isimden tepki

Seçimin ardından Twitter'da depremzedelerle ilgili yapılan paylaşıma AK Partili isimden tepki

15.05.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinin ardından Twitter'da depremzede vatandaşlara yönelik yapılan bir paylaşıma AK Partili isimden tepki geldi. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, söz konusu tweetlerin ekran görüntülerini paylaşarak "Gazeteci sıfatı altında depremzede vatandaşlarımızın iradesine hakaret etmek tam da kendilerine yakışan bir davranış" ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından Twitter'da depremzedelerle ilgili yapılan paylaşıma AK Partili isimden tepki

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, seçimlerin ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi.

"TAM DA KENDİLERİNE YAKIŞAN BİR DAVRANIŞ"

Depremzedelere yönelik ithamlar içeren tweetleri paylaşan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Tunç Soyer'in beslediği fondaş gazete olan İzgazete'de, 'Gazeteci' sıfatı altında depremzede vatandaşlarımızın iradesine hakaret etmek tam da kendilerine yakışan bir davranış!

Fondaş İzgazete bünyesinde gazeteciyim diye ahkam kesenler, sosyal medya çapulcusu...Depremzede vatandaşlarımızın bu ahlak yoksunu şahısa gerekli cevabı vereceklerinden şüphem yok."

h2

h3

h4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ittifakın seçmenine seslendi! "Mesajı aldık"İki ittifakın seçmenine seslendi! "Mesajı aldık"
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!
Anahtar Kelimeler:
seçim Twitter

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi

CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi

Seçim ikinci tura kaldı!

Seçim ikinci tura kaldı!

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

CHP'nin oy oranına dikkat çekti: Yanıldık, itirazımız yok

CHP'nin oy oranına dikkat çekti: Yanıldık, itirazımız yok

İlginizi Çekebilir

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.