Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli, hangi hallerde oy geçersiz sayılır? Seçimlerde oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan seçim yasakları oy verme gününden önceki 10 günlük sürede devreye girdi. İşte, seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

SEÇİMLERDE OY VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Seçimlerde oy vermek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması gereklidir.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar sandık kurulu başkanına kimliğini gösterip oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alacak. Kapalı oy verme kabinine girecek olan seçmenler oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü basacak. Ardından oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak.

Seçmenler oy verme işlemi sonrası imza atmak durumundadır.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILIR?

Oyların geçersiz sayıldığı haller şu şekildedir:

Pusulada 'Evet' ya da 'Tercih' mührünün herhangi bir parti ya da adaya basılmaması halinde,

Birden fazla ittifaka, siyasi partiye ya da adaya oy basılması durumunda,

Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılır ya da kopartılırsa,

Oy pusulasının üzerine mühür dışında ya da mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılırsa,

Oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi ya da işaretlenmesi halinde,

Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması durumunda.

OY VERİRKEN İHTİYAÇ DUYULAN BELGELER NELERDİR?

Oy kullanacak olan seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı ve seçmen kağıdını yanına almalıdır. Seçmen kağıdı ve kimlik ile birlikte seçmen kağıdında bulunan sandığa giderek oy kullanılacaktır.

