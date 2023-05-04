HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli, hangi hallerde oy geçersiz sayılır? Seçimlerde oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli, hangi hallerde oy geçersiz sayılır? Seçimlerde oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

04.05.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği merak konusu oldu. Birçok kişi 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri seçiminde oylarının geçersiz olmaması için konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Seçimlerde hangi hallerde oy geçersiz sayılır?

Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli, hangi hallerde oy geçersiz sayılır? Seçimlerde oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan seçim yasakları oy verme gününden önceki 10 günlük sürede devreye girdi. İşte, seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

1

SEÇİMLERDE OY VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Seçimlerde oy vermek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması gereklidir.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar sandık kurulu başkanına kimliğini gösterip oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alacak. Kapalı oy verme kabinine girecek olan seçmenler oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü basacak. Ardından oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak.

Seçmenler oy verme işlemi sonrası imza atmak durumundadır.

2

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILIR?

Oyların geçersiz sayıldığı haller şu şekildedir:

Pusulada 'Evet' ya da 'Tercih' mührünün herhangi bir parti ya da adaya basılmaması halinde,

Birden fazla ittifaka, siyasi partiye ya da adaya oy basılması durumunda,

Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılır ya da kopartılırsa,

Oy pusulasının üzerine mühür dışında ya da mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılırsa,

Oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi ya da işaretlenmesi halinde,

Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması durumunda.

3

OY VERİRKEN İHTİYAÇ DUYULAN BELGELER NELERDİR?

Oy kullanacak olan seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı ve seçmen kağıdını yanına almalıdır. Seçmen kağıdı ve kimlik ile birlikte seçmen kağıdında bulunan sandığa giderek oy kullanılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayıMitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayı
Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti! Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!
11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

En Çok Okunan Haberler

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme!

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme!

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.