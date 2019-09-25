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Seçimlerde Usulsüzlük" iddiasıyla 37 sanığa FETÖ davası (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 sanık hakkında FETÖ kapsamında 7 ayrı dava açıldı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 sanık hakkında FETÖ kapsamında 7 ayrı dava açıldı.
Savcılıkça hazırlanan 7 ayrı iddianamede sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçlarından 5'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Soruşturma kapsamında, 1 şüpheli hakkında "yetkisizlik" kararı verilerek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yine ifadesi alınan, aynı dosya kapsamında şüpheli olarak bulunan 5 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

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