"Seçimlerde usulsüzlük" soruşturmasında takipsizlik

Soruşturma sonucunda hazırlanan takipsizlik kararında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla "sonuca etkili sayıdaki sandıkta kurulu başkanlarının ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün olmadığı" hususunu gerekçe gösterilerek, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği hatırlatıldı.

Takipsizlik kararında, ayrıca YSK'nin kararı uyarınca kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

HSK'nin de ilçe seçim kurulu başkanları dışındaki ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiği aktarılan takipsizlik kararında, bu karara istinaden Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanında bulunan ilçe seçim kurulları bünyesinde görevli olup seçim iptal kararına gerekçe olan işlemlerde görevli seçim müdürleri ile diğer ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Kararda, soruşturma kapsamında öncelikle ilçe seçim kurullarına müzekkere yazılarak sandıklarda görev alan tüm kişiler ile sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan memurların kimlik bilgileri, sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince gönderilen listeler gibi tüm evrakın temin edildiği bilgisi verildi.