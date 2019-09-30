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Seçimleri kazanan Kurz: “Bu kadar yüksek oy almayı beklemiyordum’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Avusturya’da seçimleri kazanan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, “Bu kadar yüksek oy almayı beklemiyordum’’ dedi.Avusturya’da dün gerçekleştirilen genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanı olduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,2 ile seçimi kazandı.

Avusturya’da seçimleri kazanan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, “Bu kadar yüksek oy almayı beklemiyordum’’ dedi.
Avusturya’da dün gerçekleştirilen genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanı olduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,2 ile seçimi kazandı. ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, seçim lokaline gelerek zaferlerini partililerle birlikte kutladı. Burada konuşma yapan Kurz, “Mayıs ayında hükümetten düşürüldükten sonra sıkıntılı dönemden geçtik. Bana güvenip tekrar beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Konuşacak ve söyleyecek söz bulamıyorum. Kazanacaktık ama bu kadar yüksek oy oranı almayı beklemiyordum. Bize güvenip partiyi destekleyen, güçlendiren tüm seçmenlere ve çalışma ekibime teşekkür ederim. Yüklediğiniz bu kutsal sorumluluğu bu güzel ülkemiz için en iyi şekilde taşıyacağım” dedi.
Yaklaşık 6,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçmenlerin yüzde 75,5’i sandığa gitti. Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin yayınladığı ilk sandık çıkış anketine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti. Bir önceki seçimlere göre merkez sağ ÖVP oylarını yüzde 5’den fazla yükseltirken, sosyal demokratların oylarında yüzde 5 oranında gerileme oldu. Yüzde 10 oranında oy kaybeden aşırı sağcı FPÖ ise en çok oy kaybeden parti oldu. Ülkede 2017’de meclis dışında kalan Yeşiller Partisi yüzde 14 ile yeniden meclise girerken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 7,4 oranında oy aldı. Geçen seçimde meclise giren Liste Jetzt ise yüzde 4 seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.
Seçimi kazanan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Kurz’un koalisyon görüşmeleri yapması bekleniyor. Brigitte Bierlein’in liderliğindeki geçici hükümet yarın Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e gidecek ve istifasını sunacak. Resmi seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Bellen, hükümet kurma çalışmaları için görevlendirme yapacak.

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