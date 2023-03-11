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Seçmen kaydım nerede? Seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı

11.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmen kaydı sorgulama işlemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi olarak seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına ilişkin kararı imzaladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 YSK seçim takvimi belli oldu. Peki, Seçmen kaydım nerede? Seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Seçmen kaydım nerede? Seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; askıya çıkan seçmen listeleri, e-Devlet üzerinden "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı...

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SEÇMEN KAYDIM NEREDE?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi YSK ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bahsi geçen uygulama ile Türkiye'de yaşayan vatandaşlar askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecekler.

Vatandaşlar, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini de sorgulayabilecekler.

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SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi YSK'nın web sitesinden ya da e-Devlet'ten yapılabilmektedir.

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E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

e-Devlet uygulamasına ya da web sitesine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra TC ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişilmektedir.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip eden kullanıcılar sorgulama yapabilmekdir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet YSK

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