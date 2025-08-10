KADIN

Seçtiğin renklere göre sana özel bir kombin yapıyoruz!

Her rengin bir enerjisi vardır derler. 🤔 Peki senin seçtiğin renkler, senin tarzına uygun nasıl bir kombin ortaya çıkarıyor? Testi çöz, sonucu öğren! 👇

1/8

Bir tişört alacak olsan rengi ne olur?

Bir tişört alacak olsan rengi ne olur?
Beyaz
Turuncu
Siyah
Mor
Haki yeşil
2/8

Yazın favori renk tonun hangisi?

3/8

Peki, hangi renk topuklu ayakkabı senin favorin?

4/8

Peki, kışın dolabında en çok hangi rengi görürüz?

Peki, kışın dolabında en çok hangi rengi görürüz?
Yaz, kış siyahtan vazgeçmem!
Kışın da renklere gömülürüm pembe, sarı...
Kahve tonları en ideali!
Kim demiş kışın beyaz giyilmez diye!
Bordo ve gri kışın en sevdiğim!
5/8

Aksesuarlarında sık kullandığın renk hangisi?

Aksesuarlarında sık kullandığın renk hangisi?
Altın rengi
Bronz
Gümüş
Renkli taşlar
Mat siyah
6/8

Şimdi de rengi seni yansıtan bir çanta seç bakalım. 👇

7/8

Kendine en çok yakıştırdığın renk hangisi?

Kendine en çok yakıştırdığın renk hangisi?
Soft mavi
Mercan turuncusu
Bordo
Nane yeşili
Antrasit
8/8

Son olarak, asla giymem dediğin bir renk var mı?

Son olarak, asla giymem dediğin bir renk var mı?
Ne olursa olsun her zaman siyah giyerim!
Renkleri severim ama fosforlu bir şey giymem!
Beyaz ve bej tonlarını tercih ederim, renklerle aram yok.
Pembe ve turuncu asla giymem!
Yeşil, mavi gibi tonlar bana yakışmıyor.
