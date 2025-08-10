Seçtiğin renklere göre sana özel bir kombin yapıyoruz!

1/8
Bir tişört alacak olsan rengi ne olur?
4/8
Peki, kışın dolabında en çok hangi rengi görürüz?
Yaz, kış siyahtan vazgeçmem!
Kışın da renklere gömülürüm pembe, sarı...
Kim demiş kışın beyaz giyilmez diye!
Bordo ve gri kışın en sevdiğim!
5/8
Aksesuarlarında sık kullandığın renk hangisi?
7/8
Kendine en çok yakıştırdığın renk hangisi?
8/8
Son olarak, asla giymem dediğin bir renk var mı?
Ne olursa olsun her zaman siyah giyerim!
Renkleri severim ama fosforlu bir şey giymem!
Beyaz ve bej tonlarını tercih ederim, renklerle aram yok.
Pembe ve turuncu asla giymem!
Yeşil, mavi gibi tonlar bana yakışmıyor.