Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı-ARŞİV

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı.