HABER

Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı-ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada, Bilen'in, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde verilen rapora avukatının itiraz etmesi üzerine yeniden aynı kuruma sevk edildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı dönemde baraj inşaatı şantiyesinde çalışan 3 tanık da duruşmada Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Aralık gününe erteledi.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Vali Yerlikaya lösemili çocuklar ile bir araya geldiVali Yerlikaya lösemili çocuklar ile bir araya geldi
Eroinle yakalanan İran uyruklu şahıs tutuklandıEroinle yakalanan İran uyruklu şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO’nun değişmesi gerekiyor

Çok konuşulacak NATO açıklaması!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme: Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.