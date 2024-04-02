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Sedef hastalığı nedir, neden olur? Sedef hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
23.03.2024 11:43
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Sedef hastalığı, deriyi etkileyen kronik bir inflamatuar bir rahatsızlıktır. Genellikle ciltte kızarıklık, pullanma, kabuklanma ve kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu hastalık, genellikle döküntülerin belirgin olduğu bölgelerde, özellikle dirsekler, dizler, saç çizgisi, bel ve tırnaklar gibi bölgelerde ortaya çıkar. Ancak sedef hastalığı sadece ciltte değil, bazen eklem ağrısı ve şişmesi gibi eklem semptomları da yol açabilir.

Sedef hastalığı nedir, neden olur? Sedef hastalığı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Sedef hastalığı nedir?
  • Sedef hastalığı neden olur?
  • Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?
  • Sedef hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
  • Sedef hastalığı olanlar ne yememeli?

Sedef hastalığı, fiziksel olarak rahatsız edici olabileceği gibi, psikolojik olarak da etkileyici olabilir. Sedef hastalığı hakkında doğru bilgi edinmek ve hastalıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitim almak da hastaların yaşam kalitesini artırabilir.

Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı, derinin üst tabakasında hızlı hücre büyümesi ve birikmesi sonucu oluşan kronik bir inflamatuar deri hastalığıdır. Bu durum, ciltte kızarıklık, pullanma, kabuklanma ve kaşıntı gibi semptomlarla karakterizedir. Genellikle dirsekler, dizler, saç çizgisi, bel ve tırnaklar gibi bölgelerde belirgin döküntülere neden olur.

Sedef hastalığı neden olur?

Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bağışıklık sisteminin hiperaktif hale gelmesi ve cilt hücrelerinin hızla büyümesi ve birikmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bu durum genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir.

Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Sedef hastalığının belirtileri genellikle ciltte ortaya çıkar ve çeşitli şekillerde görülebilir. Sedef hastalığı belirtileri şöyledir:

  • Sedef hastalığının belirtilerinden biri ciltte kızarıklık olmasıdır. Kızarıklık, genellikle belirli bölgelerde yoğunlaşır ve genellikle kaşıntılı olabilir.
  • Sedef hastalığında ciltte pullanma sıkça görülür. Pullar genellikle beyaz veya gümüş rengindedir ve cildin yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturabilir.
  • Ciltte kabuklanma, özellikle pulların dökülmesiyle birlikte, sedef hastalığının belirgin bir özelliğidir. Kabuklanma, cildin yüzeyinde kabuk benzeri oluşumlar oluşturabilir.
  • Sedef hastalığı, cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir, bu da kaşıntıya yol açabilir. Kaşıntı genellikle belirli bölgelerde yoğunlaşır ve semptomları daha da kötüleştirebilir.
  • Sedef hastalığında, ciltte kalın, kabarık, kırmızımsı plaklar oluşabilir. Bu plaklar genellikle belirli bölgelerde gruplar halinde görülür ve cildin yüzeyinden kabarık bir görünüm oluşturabilir.
  • Sedef hastalığı tırnaklarda da değişikliklere neden olabilir. Tırnaklarda kalınlaşma, çukurlar, renk değişiklikleri veya tırnak plağının ayrılması gibi belirtiler gözlenebilir.
  • Bazı sedef hastaları eklem ağrısı, şişlik ve sertlik gibi eklem semptomları yaşayabilirler. Bu duruma psoriatik artrit denir ve sedef hastalığı ile birlikte görülebilir.

Sedef hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Sedef hastalığının tedavisi, semptomların şiddetini azaltmayı, ciltteki inflamasyonu kontrol altında tutmayı ve hastalığın ilerlemesini önlemeyi amaçlar. Tedavi genellikle semptomların şiddeti ve yaygınlığına göre kişiye özgü olarak planlanır.Sedef hastalığı tedavisi için kullanılan yaygın yöntemler şunlardır:

  • Sedef hastalığının hafif ve orta şiddetteki belirtilerini tedavi etmek için kullanılan topikal kremler ve losyonlar kullanılabilir.
  • Fototerapi, özellikle sedef hastalığının yaygın olduğu bölgelerde kullanılan bir tedavi yöntemidir.
  • UVB ışığı (ultraviyole B ışığı) veya PUVA (psoralen artı ultraviyole A) gibi ışık tedavileri, cildin iltihaplanmasını azaltabilir ve plakları hafifletebilir.
  • Sedef hastalığının şiddetli veya yaygın vakalarında, doktorlar oral ilaçlar reçete edebilir.
  • Bazı durumlarda, sedef plaklarının lazer ile tedavisi önerilebilir. Lazer tedavileri plakların daha hızlı iyileşmesine ve semptomların azalmasına yardımcı olabilir.
  • Sedef hastalığının semptomlarını yönetmek için yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Bunlar arasında sağlıklı bir diyet benimsemek, stresten kaçınmak, uyku düzenine dikkat etmek ve cilt bakımına özen göstermek yer alır.

Sedef hastalığı olanlar ne yememeli?

Sedef hastalığı olanlar için kesin bir yasaklı gıda listesi yoktur. Ancak bazı gıdaların semptomları tetikleyebileceği veya alevlendirebileceği bilinmektedir. Sedef hastalığınız varsa ve sedef hatalığı nasıl geçer diye soruyorsanız aşağıdaki gıdalardan kaçınmayı veya sınırlamayı deneyebilirsiniz:

  • İşlenmiş gıdalar genellikle iltihaplanmayı artıran katkı maddeleri ve koruyucular içerir.
  • Kırmızı et, sedef hastalığı semptomlarını tetikleyebilecek doymuş yağ bakımından yüksektir.
  • Süt ürünleri bazı insanlarda iltihaplanmaya neden olabilir.
  • Şekerli gıdalar iltihaplanmayı artırabilir ve bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir.
  • Gluten, bazı insanlarda sedef hastalığı semptomlarını tetikleyebilir.
  • Domates, patlıcan ve patates gibi gece gölgesi sebzeleri bazı insanlarda iltihaplanmaya neden olabilir.
  • Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar iltihaplanmayı artırabilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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