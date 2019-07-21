SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ METOBÜS DURAĞINA DALDI; YARALILAR VAR (1)

H\u00fcseyin CO\u015eKUN \/ \u0130STANBUL DHA\nSefak\u00f6y'de bir ara\u00e7 metrob\u00fcs dura\u011f\u0131na dald\u0131. Kazada \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi yaraland\u0131. Olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\nOlay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNER Ak\u0131ll\u0131 telefonlarda devrim gibi yenilik! E\u011fer \u00fcretime ge\u00e7erse...'Geleneksel Gediz Tarhana Festivali' t\u00f6renle a\u00e7\u0131ld\u0131Nazilli Belediyesi, kendisi hakk\u0131nda Savc\u0131l\u0131\u011fa su\u00e7 duyurusunda bulundu
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