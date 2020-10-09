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Sefamerve iletişim bilgileri, telefon numarası, müşteri hizmetleri

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Yıllardır Türkiye'nin önde gelen tesettür markası olan Sefamerve'nin iletişim hizmetiyle ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Sefamerve iletişim kanallarına dair tüm detayları bu yazıda bir araya getirdik. İşte canlı destek, telefon numarası, müşteri hizmetleri gibi tüm detaylar...

Sefamerve iletişim bilgileri, telefon numarası, müşteri hizmetleri

İçindekiler

  • Sefamerve İletişim Bilgileri
  • Sefamerve Değişim ve İade Nasıl Yapılır?

Türkiye'nin yıllardır öncü tesettür giyim markalarından olan Sefamerve, kullanımınıza hizmet eden ürün yelpazesini her geçen gün genişletiyor. İnternet sitesi sefamerve.com üzerinden alacağınız ürünler için kullanım kolaylığı sağlarken gerek duyabileceğiniz bütün iletişim olanaklarını da sizlere sunuyor. İnternet satışlarında kullanıcıların en çok dikkat ettiği konular arasında sipariş verilen ürünün ne zaman teslim edileceği, nasıl değişim yapılacağı ve gerekli iletişim olanaklarının sağlanıp sağlanmadığı gibi detaylar bulunur. Bu noktada Sefamerve iletişim anlamında ve kullanıcı deneyimi anlamında kolaylıklar sunuyor.

Sefamerve İletişim Bilgileri

Sefamerve Telefon Numarası

Zevkinize uygun bir ürünü sipariş etmek istediğinizde, siparişinizle ilgili sorularınızda, sipariş değişikliğinde ya da sipariş dışında iletişime ihtiyaç duyduğunuz anlar için Sefamerve'nin telefon numarası 0850 221 30 40. Bu Sefamerve iletişim numarası sayesinde 24 saat boyunca canlı destek alabilirsiniz.

Sefamerve Adres Bilgileri

  • Sefamerve müşteri hizmetlerine ulaşabilmek için iletisim@sefamerve.com mail adresini kullanabilirsiniz.
  • Firmanın genel müdürlük adresi Cevizli Mahallesi Akasya Sokak No: 67 Maltepe İstanbul'dur.

Sefamerve WhatsApp Numarası ile Hizmet Veriyor mu?

Sefamerve'nin bir WhatssApp numarası yok, bu yüzden Sefamerve numarasıyla gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Sefamerve Sosyal Medya İletişim Bilgileri

Markanın sosyal medya hesaplarını da takip ederek en güncel ürünlerden haberdar olabilir, son moda ürünleri her daim takip edebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da Sefamervecom kullanıcı adıyla, Instagram'da Sefamerve adıyla bulmanız mümkün.

Sefamerve Sitesindeki İletişim Formu

Sefamerve.com adresli internet sitesinden ürün siparişi vermek için üyelik oluşturmanız yeterli. Sefamerve siparişinizi takip etmeniz ve siparişiniz kargoya verildikten sonra durumunu inceleyebilmeniz için oluşturduğunuz üyelikteki hesabınız ve mail adresinize yönlendirilen bilgiler ya da sipariş numarasıyla telefon numarası bilgilerini internet sitesindeki ilgili sekmeye girmeniz yeterlidir.

İnternet sitesinde "Bize Ulaşın" sekmesinde de kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Çeşitli bilgi ve öneri aktarımında bulunabilmeniz için sizden adınız, e-mail adresiniz ve mesajınız gibi bilgileri girmeniz isteniyor. Böylece en kısa sürede mesajınıza rahatlıkla dönüş alabilirsiniz.

Sefamerve'nin "bize ulaşın" sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Sefamerve Değişim ve İade Nasıl Yapılır?

Sefamerve, internet üzerinden kullanıcılarına güvenli ve rahat alışveriş olanağı sunuyor. Bu yüzden sipariş ettiğiniz ürünleri deneme olanağınız bulunmuyor. Değişim ve iade koşullarında destek almanız ise oldukça kolay. Satın aldığınız ürünle ilgili iade ve değişim işlemi yapmak isterseniz, henüz kargolanmayan ürününüzü Sefamerve Sipariş Takip bölümünden iptal edebilirsiniz. Eğer siparişiniz kargolandıysa, ürün elinize ulaştıktan sonra 14 gün içinde iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sefamerve ürün kalitesi konusunda oldukça hassas ancak ürününüz kusurlu geldiyse aynı işlemle değişim talep edebilirsiniz. Bu koşullarda da Sefamerve'nin aynı iletişim numaralarından destek almanız işinizi kolaylaştıracaktır.

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